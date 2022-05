Luigi Lamonica, légende de l'arbitrage, prend sa retraite

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : EuroLeague

Après 26 ans d'arbitrage professionnel, Luigi Lamonica, l'un des arbitres les plus connus d'Europe, a annoncé prendre sa retraite... malgré lui. A 56 ans, il n'est en effet plus en âge d'arbitrer en EuroLeague selon les règles de la ligue. Il s'agissait de la dernière compétition dans laquelle il avait encore le droit d'arbitrer depuis 2017.

Après avoir débuté sa carrière au niveau professionnel en 1993 dans le championnat italien, Luigi Lamonica a petit à petit gravi les échelons, jusqu'à atteindre la barre des 500 matches arbitrés sur son sol national. Par ailleurs, il a rapidement été appelé dans diverses compétitions européennes. Au point de devenir incontournable au plus haut-niveau, se forgeant ainsi un très riche palmarès, lui qui a dirigé lors des Jeux olympiques de 2008 et de 2012, la Coupe du Monde en 2010 et en 2014, six EuroBasket et plusieurs Final Four d'EuroLeague. Mais depuis la saison 2016-2017, l'arbitre originaire de Pescara dans la région des Abruzzes ne pouvait plus officier qu'en EuroLeague, ayant atteint la limite d'âge pour le championnat italien et pour les compétitions internationales de la FIBA. Sa longévité lui a fait atteindre le millier de matches disputés au cours de sa carrière. Son nom, tellement mythique, est aussi allé bien au delà du sport puisqu'en 2019, la présidence du Conseil des Ministres italiens lui a remis le titre de Chevalier de l'Ordre du Mérite de la République italienne.

A 56 ans, ce pionnier de l'arbitrage moderne prend donc sa retraite, à contre-coeur. Après la finale de l'EuroLeague samedi entre l'Anadolu Efes et le Real Madrid, il a annoncé qu'il souhaitait rester dans le monde du basketball encore quelque temps selon EuroHoops :

"Il s'agissait de mon dernier match. C'était une carrière incroyable. Je veux rester dans le monde du basketball mais dans un autre domaine."