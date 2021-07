Luis Scola devient le quatrième meilleur scoreur de l'histoire des Jeux olympiques

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

Malgré la lourde défaite de l'Argentine concédée ce lundi matin face à la Slovénie (118-100), Luis Scola (2,04 m, 41 ans) est un peu plus entré dans la légende du basket international en devenant le quatrième meilleur marqueur de l'histoire des Jeux olympiques. Celui qui dispute sa cinquième olympiade (record égalé) a inscrit 23 points à 9/18 de réussite au tirs et pris 4 rebonds. Avec 548 unités, il dépasse le double champion du monde brésilien (1959 et 1963) Wlamir Marques (537 points). Après la rencontre, le champion olympique à Athènes, en 2004, avait peine à savourer ce moment.

''Ce n’est pas vraiment le bon moment, nous venons de perdre un match très important de beaucoup de points. Mais je finirai par en profiter. Je profite des Jeux olympiques, que nous gagnions ou perdions, que je joue bien ou mal. Les Jeux olympiques sont au-delà de tout cela. Je vais en profiter, mais pas aujourd’hui, pas maintenant."

Pénétrer sur le podium serait un exploit incommensurable. Devant lui, figurent trois légendes du basket international: le double champion du monde et double vice-champion olympique espagnol Pau Gasol (3e, 623 points), le champion NBA 1999 Andrew Gaze (2e, 789 points) et le meilleur marqueur des JO de Séoul (42,3 points) en 1988 et Barcelone (24,8 points) en 1992 Oscar Schmidt (1er avec 1 093 points).