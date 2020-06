Luis Scola va faire durer le plaisir, signer pour Varèse et viser les prochains Jeux Olympiques

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

Le média Argentin El Clarin l'annonce explicitement : Luis Scola (2,06m, 40 ans) ne va pas se retirer du monde du basket professionnel. Du moins, pas tout de suite. L'argentin devrait signer, incessament sous peu, son tout nouveau contrat avec le club italien de Varèse, avec qui il pourrait se préparer en vu des prochains Jeux Olympiques, si Tokyo 2021 il y a.

Luis Scola a pris le temps de la réflexion. Entouré de sa femme et de ses quatre enfants, l'international argentin a pris la décision finale de continuer sa carrière. Parmi les propositions qu'il a reçues, il a fait le choix de rejoindre le Pallacanestro Varese, club de Lega A. Il avait visité le club et ses installations, ces dernières se trouvant à seulement 40 minutes de son domicile. Toujours selon El Clarin, ce fameux contrat, qui devrait être signé prochainement, comprend une clause permettant au joueur de repartir sur une année supplémentaire, ce qui le mènerait à prendre sa retraite à 42 ans.

Tout comme Pau Gasol, l'ambition de Luis Scolas est claire et nette : prendre part aux prochains Jeux Olympiques. Ce serait les cinquièmes JO de la carrière de ce géant du basket mondial, lui qui compte à son palmarès une médaille d’or à Athènes en 2004 et une médaille de bronze à Pékin en 2008. Pour cela, se maintenir en forme et en bonne santé sera l'une de ses priorités. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a quitté l'Olimpia Milano, avec qui il aurait disputé les matchs d'EuroLeague et surmené son corps. Avec Varèse, le natif de Buenos Aires ne disputera qu'une seule rencontre par semaine.

En plus du soutien de sa famille et de sa volonté de porter à nouveau les couleurs de son pays, le numéro 4 de la sélection argentine suscite un intérêt tout particulier de la part du club italien et de son entraîneur Attilio Caja : "Nous serions très heureux avec un joueur comme lui dans l'équipe. Ce serait l'idéal pour guider une jeune équipe, à la fois sur et hors du terrain. Son arrivée donnerait du prestige au club".