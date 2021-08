Luka Doncic, les deux visages du génie slovène

Pour la première fois vaincu en sélection nationale, Luka Doncic (2,01 m, 22 ans) a affiché deux visages au terme de la demi-finale perdue contre l'équipe de France jeudi à Tokyo (90-89). D'abord, celui d'un homme amer face aux décisions arbitrales, en ciblant l'instance qui régit le basket international, la FIBA, selon des propos rapportés par le journaliste lituanien Marius Milasius. « La FIBA doit être heureuse ! Qu'est ce qui s'est passé ? La FIBA s'est passée ! »

"FIBA happened" - Luka Doncic yelled after I asked Ziga Dimec to summarise the end of the 4th quarter of the Olympics semifinal. Luka was raging in the mix zone and repeated several times that FIBA is happy about the result.