Luka Doncic adversaire des Bleus à l'Euro 2022 ? Il y compte bien

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

Alors qu'il vient de jouer les finales de conférence Ouest avec les Dallas Mavericks, Luka Doncic ne prévoit pas de s'arrêter longtemps. La star slovène compte participer aux deux matches de qualification à la Coupe du Monde 2023, le 30 juin contre la Croatie voisine et le 3 juillet en Suède. La préparation de ces deux rencontres débutent le 15 juin. La Slovénie est à 2 victoires en 4 matches dans ces phases de qualification. Elle avait manqué la Coupe du Monde 2019. Plus tard cet été, le champion d'Europe 2017 prévoit également de défendre le titre de champion d'Europe de la Slovénie en Allemagne. "Si je ne suis pas blessé, je vais jouer pour l'équipe nationale", a-t-il annoncé lors de la conférence de presse de fin de saison des Dallas Mavericks. La Slovénie se trouve dans le groupe B avec la France, l'Allemagne, la Lituanie, la Bosnie-Herzégovine et la Hongrie. C'est donc un potentiel adversaire de taille pour les Bleus de Vincent Collet, qui l'ont affronté en demi-finales des Jeux olympiques l'été dernier.