Luke Nelson donne la victoire à la Grande-Bretagne contre l'Allemagne

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

Luke Nelson (17 points à 6/12 aux tirs, 4 rebonds et 3 passes décisives pour 16 d'évaluation en 32 minutes) a donné la victoire à la Grande-Bretagne contre l'Allemagne dans le premier match de la bulle de Podgorica. Le combo-guard de Göttingen est parvenu à se frayer un chemin jusqu'au cercle et à marquer un panier main gauche pour donner l'avantage aux siens alors que le buzzer a retenti dans la foulée.

La partie a été très serrée mais le succès de la sélection de Marc Steutel reste logique. Son équipe a mené plus de la moitié de la rencontre et fini avec un avantage statistique (97 à 89 à l'évaluation collective). Les pensionnaires de Jeep ELITE Ovie Soko (12 points à 5/11, 2 rebonds et 3 passes décisives pour 11 d'évaluation en 23 minutes) et Myles Hesson (12 points à 4/7 et 3 rebonds pour 14 d'évaluation en 26 minutes) ont contribué à cette victoire, de même que l'ancien Orléanais Gabriel Olaseni (20 points à 9/14, 8 rebonds et 4 balles perdues pour 22 d'évaluation en 30 minutes).



Au classement, la Grande-Bretagne (3 victoires, 2 défaites) met une grosse pression sur le Monténégro (2 victoires, 2 défaites). En effet, les Monténégrins doivent absolument l'emporter contre la France (3 victoires, 1 défaite) ce samedi soir sous peine d'être éliminés de la course à l'EuroBasket. Justin Cobbs & co n'ont en effet pas le point-average sur les Britanniques. Pour rappel, l'Allemagne (1 victoire, 4 défaites) est déjà qualifiée en tant que pays hôte.