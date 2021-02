Macédoine du Nord - Estonie et Lituanie - Danemark, deux "finales" ce lundi

Il reste toujours deux places à décerner pour l'EuroBasket 2022. Comme indiqué, le vainqueur de Lituanie - Danemark (à 18h30) prendra la deuxième place du groupe B, après la Belgique.

Dans le groupe B, la Macédoine du Nord (1 victoire, 4 défaites) est parvenue à battre l'Italie (4 victoires, 2 défaites) 87 à 78. Et comme l'Estonie (2 victoires, 3 défaites) n'a pas fait le poids face à la Russie (4 victoires, 2 défaites), l'équipe de Vojdan Stojanovski (16 points contre l'Italie ce dimanche) peut lui passer devant en la battant ce lundi à 15h.

Voici deux belles rencontres à enjeu pour terminer ces qualifications à l'EuroBasket 2022.

