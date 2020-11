Macédoine du Nord - Italie reporté à cause de cas de COVID-19

Les joueurs ont beau être dans une bulle sanitaire, le risque zéro n'existe pas, surtout quand la période d'incubation peut varier. C'est ainsi que la rencontre de qualification entre la Macédoine du Nord et l'Italie, programmée ce samedi à Talinn (Estonie), a du être reportée suite à la découverte de trois cas de COVID-19 dans le camp macédonien. Le match pourrait être reprogrammé dans les jours à venir, avant que la fenêtre internationale ne se referme (normalement lundi, jour du match entre l'Italie la Russie).

Following the Covid-19 Protocol for FIBA Official National Team and Club Competitions and the advice of its Medical Commission, FIBA has decided to postpone today’s @EuroBasket 2022 Qualifiers between Italy and North Macedonia.https://t.co/m44nwSOka8