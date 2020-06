Makhtar Ndiaye nommé manager général des Lions du Sénégal

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Basket sénégal

La sélection nationale masculine a un nouveau manager général. Il s'agit de l'ancienne légende du basketball sénégalais Makhtar Ndiaye (46 ans). Premier joueur sénégalais à avoir joué en NBA, en 1998/99 à Vancouver, le natif de Diourbel (Sénégal) est connu pour avoir joué à Michigan puis North Carolina (NCAA) mais aussi en championnat de France (Roanne, Besançon, Vichy, Dijon, l'ASVEL, Levallois...). Sans oublier sa carrière internationale.

En effet, dès 1989, alors âgé de 15 ans, il a participé au championnat d'Afrique à Luanda en Angola. Ensuite, il a joué les compétitions de 1995 (Alger, Algérie), 1997 (Dakar, Sénégal), 2003 (Alexandrie, Égypte), 2005 (Alger) et 2007 (Angola), sans oublier les championnats du Monde 2006 au Japon. Il a notamment remporté l'AfroBasket 1997 à Dakar, au Sénégal.

Depuis la fin de sa carrière de joueur, Makhtar Ndiaye a été agent de joueur avant de devenir scout des New York Knicks. Son immense réseau acquis tout au long de son parcours sera très précieux pour la sélection du Sénégal qui possède un immense potentiel avec des intérieurs NBA comme Gorgui Dieng et Tacko Fall. Il sera par ailleurs assisté par Maleye Ndoye (39 ans), figure du championnat de France et de la sélection sénégalaise. Le sélectionneur actuel est l'ancien joueur de Dijon et Barcelone Boniface N'Dong (42 ans) qui a remplacé l'Espagnol Porfirio Fisac pour l'année 2020.



A noter que chez les filles, la fédération sénégalaise avait là-aussi nommée en janvier une ancienne joueuse légendaire Astou Ndiaye (46 ans) en tant que manager général de la sélection féminine.