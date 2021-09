Makram Ben Romdhane MVP de l'AfroBasket 2021

Ce dimanche, la Tunisie a conservé son titre de l'AfroBasket en venant à bout de la Côte d'Ivoire en finale (78-75). C'est l'intérieur Makram Ben Romdhane (2,06 m, 32 ans) qui a été élu MVP de la compétition. Joueur de Saint-Chamond en 2018-2019 puis de Fos Provence en 2019-2020, il a tourné à 12 points et 7,6 rebonds de moyenne sur le tournoi. En finale, celui qui s'est engagé au Benfica Lisbonne pour la saison à venir a cumulé 8 points et 10 rebonds.

Dans le cinq de la compétition, on retrouve également son compatriote Omar Abada - également joueur de Saint-Chamond en 2018-2019 -, le Sénégalais Gorgui Dieng, l'Ivoirien Matt Costello et le Capverdien Walter Tavares.

Makram Ben Romdhane succède au Nigérian Ike Diogu, MVP de la compétition en 2017.

Here are the words from your MVP, Makram Ben Rohmdane !@AfroBasket#AfroBasket #Celebrate60 pic.twitter.com/mhrf5w0ysU