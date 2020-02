Malaga - Real Madrid en finale de la Copa del Rey

À L'ÉTRANGER

L'affiche de la finale de la Copa del Rey est connue. L'équipe locale de Malaga va défier un Real Madrid très motivé pour remporter cette édition après l'avoir perdu sur le buzzer contre Barcelone ces deux dernières années.

Mené par un grand Facu Campazzo (15 points à 6/11 aux tirs, 5 rebonds, 9 passes décisives et 7 interceptions pour 31 d'évaluation en 23 minutes), le Real Madrid s'est facilement imposé contre Valence (91-68). Fabien Causeur a été efficace (8 points à 3/4 et 2 rebonds en 9 minutes), Louis Labeyrie a lui cumulé 5 points à 2/3, 4 rebonds, 1 passe décisive et 2 contres pour 11 d'évaluation en 22 minutes. L'autre rencontre a été encore moins serrée avec une victoire de Malaga 92 à 59 contre Andorre. Titulaire Axel Toupane a marqué 5 points à 2/2 en 13 minutes.

La finale débutera ce dimanche à 18h30, à Malaga donc.