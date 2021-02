Malcolm Cazalon confirme sa bonne forme actuelle avec Mega Bemax

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Mega Bemax Ivica Veselinov

Dimanche, Mega Bemax s'est imposé 90-89 contre le KK Mornar Bar sur une contre-attaque de son meneur américain Scoochie Smith conclue juste avant le buzzer. Une performance de choix pour la jeune équipe de l'agence BeoBasket face à un adversaire qui dispute également le Top 16 de l'EuroCup et compte dans ses rangs des joueurs référencés comme l'ancien Monégasque Derek Needham (22 points et 5 passes décisives) ou l'ancien intérieur de Gravelines-Dunkerque et Nanterre Taylor Smith.

Dans cette rencontre de la 18e journée de la Ligue adriatique, Malcolm Cazalon a de nouveau réalisé un match intéressant. Titulaire, l'arrière/ailier français de 19 ans a marqué 14 points à 5/12 aux tirs (0/4 à 3-points), pris 6 rebonds et donné 2 passes décisives en 32 minutes. Son équipe, menée 51 à 39 à la mi-temps, est remontée dans le dernier pour l'emporter sur le fil.

Le Roannais prend petit à petit son envol (7,7 points à 50% de réussite aux tirs dont 43,2% à 3-points, 1,2 rebond et 1,4 passe décisive en 19 minutes) dans un championnat de qualité qui compte cette saison quatre équipes au Top 16 de l'EuroCup (Mornar Bar, le Buducnost Podgorica, le Partizan Belgrade et le Cedevita Olimpija), une au deuxième tour de la BCL (Igokea, l'actuel leader de la Ligue adriatique) et une en EuroLeague (l'Etoile Rouge). Sur les ailes de ses prospects NBA Filip Petrusev et Marko Simonović, mais aussi du vétéran Milenko Tepic, Mega Bemax est sixième avec un bilan de 12 victoires en 18 rencontres. Solide.