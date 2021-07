Malcolm Cazalon se retire de la Draft 2021, retour en Serbie ?

Malcolm Cazalon (1,98 m, 19 ans) ne fera pas le grand saut en NBA cette année. Son agent Mirka Raznatovic a annoncé ce lundi 19 juillet sur Twitter que l'arrière/ailier du KK Mega Bemax se retirait de la Draft 2021. Il reporte son inscription à la saison prochaine.

Our guys withdraw from draft 2021! Cazalon, Nakic, Tisma, Matkovic, Balcerowski and others will wait next summer! Petrusev and Miskovic are autoeligible waiting for the 29th of July!#BeoBasket