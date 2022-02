Malcolm Delaney MVP du Final 8, Milan vainqueur

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Lilian Bordron

Le rookie a bien grandi. Joueur de Chalon-sur-Saône lors de sa permière saison professionnelle, Malcolm Delaney (1,91 m, 32 ans) a vécu une très belle carrière depuis. Ce dimanche, il a encore enrichi son palmarès en remportant le Final 8 et étant élu MVP de la compétition. La collection de titres de MVP s'agrandit pour lui, déjà nommé MVP des championnats d'Ukraine (2013) et d'Allemagne (2014) ainsi que de la Supercoupe d'Italie (2020). Collectif, le meneur/arrière américain termine le Final 8 avec des moyennes de 13 points, 4 rebonds et 3,3 passes décisives de moyenne, en ayant particulièrement bien joué contre Sassari en quarts de finale, et contre Tortone en finale.

Malcolm Delaney s'est établi en Italie après avoir vadrouillé pendant de nombreuses saisons (France, Ukraine, Allemagne, la NBA avec les Atlanta Hawks, la Chine, Espagne avec le FC Barcelone). Le natif de Baltimore a posé ses valises dans le nord de l'Italie, à Milan. Battus en finale du championnat italien la saison dernière par la Virtus Bologne, mais vainqueur de la Coupe et troisième de l'EuroLeague, Milan veut retrouver le sommet du basketball italien et européen.

Malgré des pépins physiques, Malcolm Delaney réalise une nouvelle saison solide au niveau statistique : 10,5 points, 2,2 rebonds, 3,7 passes décisives par match. Premier du championnat national (16 victoires, 2 défaites) et troisième de l'EuroLeague (17 victoires pour 7 défaites), il a de quoi vivre une saison passionnante à Milan.