Malgré les 23 points d'Hugo Besson, les Breakers perdent après prolongation

Encore une belle prestation d'Hugo Besson mais encore une défaite pour les Breakers. Les Néo-Zélandais ont failli remporter la victoire après prolongation contre le deuxième de NBL, Perth. Hugo Besson, de retour après avoir été malade, a été une nouvelle fois le joueur le plus en vue chez les Breakers, avec 23 points à 8/16 de réussite aux tirs, dont 6/11 à 3-points, 2 rebonds et 3 passes décisives en 32 minutes. Son compatriote et coéquipier Ousmane Dieng a réalisé un match correct avec 8 points à 3/9, 3 rebonds et 1 passe décisive en 20 minutes.

Du côté de Perth, en 40 minutes l'Américain Vic Law a pris feu avec 39 points inscrits à 17/23 et 7 rebonds suivi par son compatriote Bryce Cotton et ses 32 points à 12/24, 9 rebonds et 8 passes décisives.

Les New-Zeland Breakers passent tout près de l'exploit contre le deuxième du classement mais s'inclinent une nouvelle fois. C'est leur 14e revers de la saison. Ils auront un coup à jouer ce jeudi contre des adversaires plus prenables que Perth, les Brisbane Bullets de Tom Digbeu.