Malgré les 25 points du duo Jaiteh-Cordinier, la Virtus Bologne s'est faite sortir en demi-finales du Final 8

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Virtus Segafredo Bologna

Encore en cinquième division italienne en 2009, le club de Tortone vient de réaliser un bel exploit ce samedi. En demi-finales du Final 8 2022, organisé à Persaro, l'équipe de Ramondino Marco a fait la course en tête contre la Virtus Bologne pour l'emporter 94-82, malgré le retour des hommes de Sergio Scariolo dans le final (14-26 lors du quatrième quart-temps). Les 15 points à 6/6 aux tirs et 9 rebonds pour 24 d'évaluation en 24 minutes de Mouhammadou Jaiteh et les 10 points à 5/6 et 6 rebonds pour 12 d'évaluation en 20 minutes d'Isaïa Cordinier n'auront pas suffi. La Virtus Bologne doit soigner sa défense, elle qui a encaissé pas moins de 30 points dans le troisième quart-temps.

En finale, Tortone voudra finir son beau tournoi par un titre. Pour cela, il faudra battre Milan, vainqueur de sa demi-finale 69-63 contre Brescia.