Malgré les efforts de Mathias Lessort, le Partizan Belgrade ne remporte pas la Coupe de Serbie

L'Etoile Rouge de Belgrade a glané sa huitième Coupe de Serbie après son succès 85-68 contre son ennemi le Partizan ce dimanche à Nis. Une victoire sans trembler pour l'Etoile Rouge qui a mené les débats dès l'entame du match en infligeant un 10-0 à son rival avant de gagner le premier quart-temps 20-13 puis de creuser l'écart au point de mener de 21 points dès la mi-temps (49-28).

Malgré la défaite des siens, Mathias Lessort a terminé meilleur marqueur de la rencontre face à son ancienne équipe avec 19 points à 7/8, 4 rebonds et 1 passe décisive pour 22 d'évaluation en 23 minutes. Mais c'est bien Nikola Kalinic (18 unités) et l'Étoile Rouge qui ont passé la meilleure soirée. Deux anciens de LNB ont ainsi été sacrés : Austin Hollins, l'ex-rookie de Denain, et Nate Wolters, sauveur de l'Élan Chalon en 2018.

Pour l'anecdote, l'Etoile Rouge et le Partizan ont désormais le même nombre de finales joués en Coupe de Serbie et le même bilan : 8 victoires pour 6 défaites.

The atmosphere in the Serbian Cup final is on another level



