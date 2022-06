Malgré un grand Rodrigue Beaubois, le Fenerbahçe a battu l'Anadolu Efes dans le match 1 des finales

À L'ÉTRANGER

Qualifié dans la difficulté face à Galatasaray (3-2), l'Anadolu Efes est arrivé en finale des playoffs turcs avec cinq jours de repos en moins. Sur une meilleur dynamique après sa victoire 3 à 1 face à Darussafaka, le Fenerbahçe en a profité pour s'imposer 85-76 dans le match 1 mardi soir.

Après une première mi-temps terminée sur le score de 37-37, les hommes de Sasa Djordjevic ont creusé l'écart grâce à deux paniers à 3-points de Devin Booker (11 points à 4/7 aux tirs et 3 rebonds en 30 minutes) dans le troisième quart pour mener de 6 points à 10 minutes du terme. D'entrée de quatrième quart-temps, Melih Mahmutoglu a planté un autre 3-points pour porter l'écart à 9 points, et l'Anadolu n'est jamais parvenu à revenir. Nando De Colo a fini deuxième meilleur marqueur de son équipe derrière Jan Vesely (17 points) avec 13 points à 5/9 aux tirs, 2 rebonds, 7 passes décisives et 4 interceptions en 25 minutes. Du côté de l'Anadolu Efes, Rodrigue Beaubois a tout tenté avec 20 points à 7/13 aux tirs, mais le Français était trop esseulé. Adrien Moerman n'était quand à lui pas sur la feuille de match.

Le match 2 aura lieu ce jeudi, toujours à domicile pour le Fenerbahçe, à partir de 19h30. Il sera à suivre sur MCS Basket.

