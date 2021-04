Mam' Jaiteh sort une nouvelle grosse performance avec Gaziantep en Turquie

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Facebook Gaziantep Basketbol

Mouhammadou Jaiteh (2,08 m, 26 ans) joue à Gaziantep en Turquie dans le championnat de Beko Basketbol Ligi. Après être passé par Malakoff, le Pôle France, Boulogne-sur-Mer, Nanterre, la SIG Strasbourg, Limoges, Turin et Saratov, le pivot français a posé ses valises à Gaziantep en Turquie l'été dernier. En s'appuyant notamment sur l'international français, son équipe est actuellement huitième du championnat, avec un bilan actuel de 14 victoires pour 15 défaites.

Samedi, elle s'est facilement imposée 90-71 contre Büyükçekmece, 13e sur 16 du championnat. Gaziantep a fait la différence dans le deuxième (6-21) et troisième quart-temps (13-27). Une nouvelle fois Mam' Jaiteh a été très bon, cumulant 23 points, 14 rebonds et 1 passe décisive en seulement 23 minutes de jeu. Cette saison, le Français tourne à 15,8 points à 63,2% de réussite aux tirs, 10,9 rebonds et 2,2 passes décisives par match.