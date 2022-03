Manresa a battu le Real Madrid avec un bon Chima Moneke

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : acb Photo P Castillo

Les Catalans ont réalisé l'exploit de battre le Real Madrid et Barcelone chez eux la même saison. Emmené par Chima Moneke (14 points à 5/11 de réussite aux tirs, 10 rebonds et 1 passe décisive pour 23 d'évaluation en 23 minutes), Manresa a provoqué la maladresse des Madrilenes (44% à 2-points, 7/23 à 3-points). Alors que les locaux ont subit en première mi-temps (41-34), le Real s'est effondré dans le troisième quart-temps et les Catalans ont en profité pour infliger un 30-16 et prendre les commandes du match. Manresa a compté jusqu'à 15 points d'avance dans le quatrième quart-temps (63-78) avant de s'impoer 86 à 75.

Sylvain Fransciso a contribué à la victoire de son équipe avec 4 points à 1/3, 3 rebonds et 6 passes décisives pour 10 d'évaluation en 16 minutes. Du côté de Madrid, Guershon Yabusele a été le plus en vue chez les Français (15 points à 5/9, 8 rebonds et 1 passe décisive pour 22 d'évaluation en 29 minutes) tandis que le match a été plus compliqué pour Vincent Poirier (6 points à 2/4 et 3 rebonds pour 6 d'évaluation en 12 minutes) voire difficile pour Thomas Heurtel (3 points à 1/6, 2 rebonds, 1 passe décisive pour -4 d'évaluation en 13 minutes). Les nombreuses absences au sein de l'effectif de Pablo Laso se font ressentir actuellement.

Manresa est troisième au classement à égalité avec Badalone (16 victoires et 8 défaites), les Madrilènes (2e, 18 victoires et 6 défaites) laissent filer Barcelone (leader, 19 victoires et 4 défaites) qui s'est imposé 98-80 contre Gran Canaria.

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques du match