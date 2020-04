Mantas Kalnietis devrait prolonger au Lokomotiv Kuban

Le meneur lituanien Mantas Kalnietis (1,96 m, 33 ans) devrait rester en VTB League. Le champion de France 2019, avec l'ASVEL, devrait prolonger au Lokomotiv Kuban Krasnodar indique Sportando. En 29 matchs de VTB League et EuroCup en 2019/20, le vice-champion d'Europe 2013 et 2015 a tourné à 7,2 points à 41,2% de réussite aux tirs, 2,7 rebonds et 4,9 passes décisives 25 minutes.



Lokomotiv Kuban is negotiating a contract extension with Mantas Kalnitis for next season, a source told @SportandoIT.

The Lithuanian guard is expected to remain with the Russian team in 2020-2021