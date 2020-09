Maodo Nguirane passe lui aussi de Nantes à l'Ezzahra Sports

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Théo Quintard

De retour en Nationale A, la première division tunisienne, l'Ezzahra Sports a non seulement fait revenir le meneur international tunisien Mourad El Mabrouk, mais le club six fois champion national a engagé son ex-coéquipier du Nantes Hermine Basket, le pivot sénégalais Maodo Nguirane (2,10 m, 26 ans). Ce dernier, pour sa première expérience professionnelle en France, a tourné à 7,1 points à 51,5% de réussite aux tirs, 4,5 rebonds et 0,8 contre pour 8,8 d'évaluation en 18 minutes en 17 matchs de saison régulière de Pro B.