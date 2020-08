Marc Kwedi, deuxième Français à rejoindre les Glasgow Rocks

Si l'entraîneur Vincent Lavendier est rentré en France afin de coacher l'USAP en Nationale 1 masculine, les Français continuent de rejoindre l'équipe des Glasgow Rocks évoluant en British Basketball League (BBL). Après le jeune arrière David Mpondo Ekoume, c'est l'intérieur Marc Kwedi (2,01 m, 23 ans) qui a décidé de traverser la Manche.



Après être passé le club de Montrouge puis de Charenton (de 2012 à 2014) et le centre de formation de la SIG Strasbourg entre 2014 et 2018 (11,6 points, 6,9 rebonds et 2 passes décisives en Espoirs en 2017/18), le natif de Saint-Denis a passé deux saisons en Nationale 1 masculine. D'abord à La Charité en 2018/19 (3,5 points et 1,8 rebond en 11 minutes par match), il a rejoint le STB Le Havre avec qui il tournait à 2,4 points à 44,7% de réussite aux tirs et 1,6 rebond en 10 minutes avant l'arrêt de la saison.

SIGNING ALERT



The roster continues growing, Please welcome Marc Kwedi!



Player-Coach Gareth Murray:



'"the 6”7 French F/C has the strength, low post presence, and the ability to protect the basket and defend multiple positions"



Full Statement here: https://t.co/fZx9EJenaL pic.twitter.com/0einG3RVOV