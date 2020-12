Marco Belinelli : "Ramener la Virtus Bologne en EuroLeague !"

Depuis 2007 et sa draft par les Warriors de Golden State à la 18e position, il jouait en NBA. Il ? Marco Belinelli (1,96 m, 34 ans). Après être passé par Golden State, Toronto, La Nouvelle-Orléans, Chicago, San Antonio, Sacramento, Charlotte, Altlanta ou encore Philadelphie, retour à la case départ pour l’arrière. 13 ans après son départ outre-Atlantique après il revient en Italie, dans un club où il a déjà évolué en 2002-2003.

Les fans italiens étaient, bien évidemment, incroyablement pressés et heureux de pouvoir accueillir l’enfant du pays, satisfaction qui s’est ressentie sur les réseaux sociaux. 24 heures après la diffusion en direct de cette conférence de presse, 65 153 personnes ont été "atteintes", 11 413 ont cliqué sur le post et 3 000 ont suivi en direct cette vidéo.

La Virtus Bologne, actuel 3e ex-aequo du championnat de Serie A, pourra compter sur l’expérience de Marco Belinelli, qui aura à cœur de ramener le club aussi haut que dans les années 90 et au début des années 2000.

"Après toutes ces expériences, j'ai mûri, j’ai grandi et maintenant je démarre un grand projet qui me donne encore l’opportunité de me sentir comme un joueur important, grâce aussi à la ferveur des fans dont je me suis immédiatement senti très proche."