Marcquise Reed (ex-Roanne) coupé par son club ukrainien

Auteur de sorties intéressantes lors de sa saison rookie au niveau professionnel avec la Chorale de Roanne en 2019-2020 (16,4 points à 46%, 3,4 rebonds, 1,9 passe décisive et 1,6 interception pour 14,4 d'évaluation en 25 rencontres), l'arrière étasunien Marcquise Reed (1,90 m, 25 ans) avait signé en Ukraine pour cet exercice 2020-2021. Mais son employeur, le club de Prometey, vient de se séparer de l'ancien joueur de Clemson (NCAA).

Aux côtés du champion de France 2018 D.J. Stephens, il tournait à 13 points à 54,8% de réussite aux tirs, 3,6 rebonds et 3 passes décisives en 24 minutes et son équipe occupait la 3e place du classement avec 7 victoires en 10 matchs.

