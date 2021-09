Mathias Lessort ne jouera pas au Partizan Belgrade

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Sébastien Grasset

Annoncé en discussions avec l'Étoile Rouge puis avec le Partizan, Mathias Lessort (2,06 m, 26 ans) ne jouera finalement pas à Belgrade (Serbie). Ce mercredi 15 septembre 2021, le média serbe TeleSport rapporte qu'un accord aurait été trouvé mais que l'international français n'évoluera pas au Partizan Belgrade.

Champion d'EuroCup et demi-finaliste des Playoffs de Jeep ÉLITE, le Martiniquais n'a pas été prolongé par la Roca Team. Précieux tant en championnat (11 points à 61,5% de réussite aux tirs, 5,7 rebonds et 2 passes pour 13,9 d'évaluation en 22 minutes) que sur la scène européenne (12,5 points à 58,7% de réussite aux tirs, 6,1 rebonds et 1,2 contre pour 17,8 d'évaluation en 24 minutes), il devrait trouver un point de chute en EuroLeague sans trop de problème.