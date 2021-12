Matic Rebec change encore de club : direction Orzinuovi

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Gérard Héloïse

Matic Rebec (1,81 m, 26 ans) a trouvé un nouveau point de chute. Après avoir joué pour la formation de Chieti (6,1 points à 29,1% de réussite aux tirs et 3,3 rebonds et 2,4 passes décisives en 27 minutes sur 9 matches), il rejoint une autre formation de deuxième division italienne, celle d'Orzinuovi.

Le défi ne sera pas simple pour Matic Rebec. L'équipe est actuellement dernière de son groupe. Orzinuovi n'a gagné qu'une rencontre sur douze matchs joués. « Je suis très heureux d'être à Orzinuovi, où j'ai été chaleureusement accueilli par le club. J'ai eu l'occasion de parler avec l'entraîneur Massimo Bulleri, qui m'a expliqué à quel point ils attendent de moi et l'impact que je pourrais avoir sur l'effectif. Je suis conscient que notre situation au classement est délicate, mais je ne vais certainement pas me retenir et, avec mes nouveaux coéquipiers, j'accepte ce défi avec confiance et détermination »

Le Slovène portait le maillot du Rouen Métropole Basket en Pro B la saison passée. A Rouen, il tournait à 10,3 points et 6,5 passes décisives mais son comportement et son niveau de jeu ont entraîné son départ prématuré. Le champion d'Europe 2017 était alors retourer en Italie. Avec Ravenne en deuxième division, il avait rencontré Massimo Cancellieri, l'entraîneur actuel de Limoges. Ce dernier l'avait fait mettre à l'essai au CSP sur la préparation mais il n'avait pas convaincu le club de l'engager.