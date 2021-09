Matic Rebec retourne en deuxième division italienne

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Gérard Héloïse

Après son essai non concluant au Limoges CSP, Matic Rebec (1,80 m, 26 ans) retourne de là où il venait avant d'arriver dans le Limousin : en deuxième division italienne. Le meneur slovène s'est engagé pour le club de Chieti. A Ravenne sous les ordres de Massimo Cancellieri, le champion d'Europe 2017 tournait à 11,1 points, 3,8 rebonds et 5,5 passes décisives pour 11,2 d'évaluation. Plus tôt dans la saison, il était passé par Rouen (Pro B), sans y laisser un souvenir impérissable.