Max Kouguere retrouve la compétition en Tunisie

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Sébastien Grasset

Sans club depuis sa double expérience en Pro B avec Rouen et Saint-Chamond en 2019/20, Max Kouguère (1,98 m, 34 ans dans une semaine), refait surface dans le circuit professionnel en paraphant un contrat avec l'équipe tunisienne de l'Étoile Sportive du Sahel, actuellement 6e et dernier du groupe B avec un compteur bloqué à 0 victoire en 8 rencontres. Une information annoncée par News Basket BeAfrika. Pour l'ancien joueur de Gravelines/Dunkerque, du Mans, du Havre, d'Orléans, de Pau, d'Antibes et donc de Rouen et Saint-Chamond, il s'agit de sa première expérience professionnelle sur le continent africain.

Mais pour autant, l'ailier est en forme puisqu'il a récemment disputé les derniers matchs de qualifications pour l'AfroBasket (24 août au 5 septembre au Rwanda) durant la fenêtre internationale de février. Avec la République Centrafricaine, dont il est un membre permanent depuis 2009, le natif de Brazzaville (République du Congo) s'est montré performant dans la bulle de Monastir (Tunisie) en tournant à 14,7 points, 4 rebonds, 1 passe et 2 interceptions en 3 rencontres et 31 minutes de jeu. Surtout, la RCA s'est qualifiée pour cette compétition prestigieuse en Afrique. De quoi motiver encore plus Max Kouguère pour performer avec sa nouvelle formation tunisienne dans l'optique de l'AfroBasket.

Max Kouguère, leader de la sélection centrafricaine, va désormais connaître une nouvelle expérience en Tunisie (photo : FIBA)