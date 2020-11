Mbaye Ndiaye (Blois), Sidy N'dir (Antibes) et Assane Sy (Bandol) appelés en sélection sénégalaise

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Les fenêtres internationales pour les compétitions continentales auront lieu à la fin du mois. Pour les qualifications à l'AfroBasket 2021, le Sénégal va se rendre à Kigali, la capitale du Rwanda, afin d'affronter le Kenya (le 25 novembre), le Mozembique (le 26) et l'Angola (le 27).

Pour ces rencontres, le nouveau sélectionneur Boniface Ndong a présélectionné 23 joueurs dont trois évoluant en NBA (Fall, Dieng et Ndiaye), mais aussi en Europe et notamment en France. Ainsi Mbaye Ndiaye de l'ADA Blois et Sidy N'dir (photo) d'Antibes ont été appelés, tout comme Assane Sy meneur à Bandol en Nationale 3 masculine.

Néanmoins, l'ADA Blois, par l'intermédiaire de son général manager, s'inquiète de ne pas pouvoir rapatrier Mbaye Ndiaye après ces rencontres en cette période de confinement.

"Nous sommes très contents pour lui, ravis qu’il ait été appelé pour représenter son pays, ce doit être un honneur, a-t-il confié dans La Nouvelle République. Après, il faut bien dire que nous sommes face à une situation particulière. Au-delà du formalisme qui n’a pas vraiment été respecté par la fédération sénégalaise, puisque le club n’a rien reçu officiellement un mois avant la mise à disposition comme c’est la règle – c’est Mbaye lui-même qui nous a transmis le courrier –, il y a l’aspect sanitaire. Le président de la République a dit cette semaine que les frontières en dehors de l’Union européenne seront fermées. S’il part, on aimerait bien être sûr qu’il pourra revenir…"

Les 23 joueurs présélectionnés :

Meneurs: Clevin Hannah (BC Morrabanc Andorra), Alkaly Ndour (AS Douanes), Thierno Ibrahima Niang (DUC), Assane Sy (Bandol BC);

Arrières: El Hadji Omar Branco Badio (FC Barcelone), Sidy Ndir (Shark Antibes), Louis Adams (AS Douanes), Mouhamed Alga Ndiaye (Ryerson University);

Ailiers: Makhtar Gueye (California Baptist’s University), Mbaye Ndaye (Ada Blois), Mouhamed Faye (Promethéas Patras), Lamine Diané (California ST University), Amar Sylla (Filou Ostende), Pape Moustapha Diop (DUC), Georges Niang (Utah Jazz);

Ailiers Forts: Gorgui Sy Dieng (Memphis), Maurice Ndour (Rytas Vilnus), Ibrahima Fall Faye (Giants Antwerp), Pape Maguet Diop (Louisiana state University);

Pivots: Youssouph Ndoye (Real Betis Seville), Pape Abdou Badji (Okapi Astar), Moussa Diagne (BC Morrabanc andorra), PAPE Malick Dime (BC Morrabanc Andorra), Cheikh Tidjane Mbodj (Nishinomiya Stork), Tacko Fall (Boston