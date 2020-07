Meilleur marqueur de la Ligue des Champions, Justin Dentmon (ex-Pau) rejoint Bakken Bears pour les deux prochains mois

À L'ÉTRANGER

Signé en novembre 2019 par l'Élan Béarnais, l'arrière/meneur américain Justin Dentmon (1,83 m, 34 ans) vient de signer un contrat courant jusqu'à fin septembre avec la formation danoise de Bakken Bears.

Justin Dentmon - the leading scorer in the @BasketballCL - will play with the Bears for the next two months.

Read more: https://t.co/UHnX0IQG9C — Bakken Bears (@bakkenbears) July 22, 2020

Formé dans la réputé Université de Washington. Dentmon sort d'une saison historique sur le plan individuel en Basketball Champions League, avec une moyenne de 20,9 points sur la compétition, un record sur une saison. Dépassant ainsi le précédent record détenu par l'ancien joueur du Havre et de Cholet Nick Minnerath et ses 20,3 points avec Saratov en 2016/17. On retiendra aussi sa performance XXL contre la formation allemande de Vechta (35 points à 9/14 à 3-points). En Jeep ELITE, en revanche, l'ancien joueur du Zalgiris Kaunas a vu ses statistiques bien en baisse avec une moyenne de 13,4 points à 35,3% de réussite aux tirs, 3 rebonds et 3,3 passes décisives pour 10,1 d'évaluation.

Avec Bakken Bears, club basé à Aarhus, Dentmon vient pour jouer la qualification pour la prochaine édition de la BCL. Le premier tour aura lieu le 15 septembre à Jérusalem face l'Hapoël et le match retour le 18 septembre. Et le vainqueur de cette confrontation rencontrera le vainqueur des matchs entre les Belges du Belfius Mons-Hainaut et les Polonais d'Anwil Wloclawek.

Ce globe-trotter aux qualités offensives indéniables a disputé 4 matchs NBA sur la saison 2011/12 avec les Spurs et les Raptors et deux autres en 2012/13 avec Dallas. Par la suite, il a vagabondé entre l'Israel, Porto-Rico, la Lituanie, la Chine, les Étas-Unis et donc la France la saison dernière.