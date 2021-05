Mélissa Diawakana retourne au Mexique

À L'ÉTRANGER

Mélissa Diawakana (1,72 m, 28 ans) s'engage donc avec l'équipe Mexicaine du Mieleras de Guanajuato comme le rapporte NBM. Après avoir joué deux petits matches avec Villeneuve d'Ascq en fin de saison régulière, la meneuse de jeu repart à l'étranger.

Outre ses années basket au Red Star Champigny, à l'USVO (centre de formation), Reims, Rennes, Calais, Chartres et Nice, elle a connu diverses expériences en dehors de l'Hexagone : Oberhausen (Allemagne), Nottingham (Angleterre), Hanovre (Allemagne), Lobas Aguascalientes (Mexique), Ruzomberok (Slovaquie), Torun (Pologne) et Braine (Belgique), club avec lequel elle a joué en EuroLeague (4,1 points à 29,2% de réussite aux tirs, 2,5 passes décisives, 2 rebonds et 1,9 balle perdue pour 4 d'évaluation en 18 minutes).

Elle fera ses débuts avec sa nouvelle équipe ce week-end à l'occasion de la double confrontation contre Algodoneras. Son équipe occupe la deuxième place de la conférence "nacional" avec 10 victoires en 12 matches.