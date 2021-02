Meneur de Denain en 2019-2020, Marquis Wright remplace Michael Dixon en Roumanie

PRO B

Un mois et demi et 3 matches (12 points à 46,4% de réussite aux tirs et 2,3 passes décisives en 20 minutes) après sa signature au club, l'ancien meneur de Strasbourg Michael Dixon (1,85 m, 30 ans) quitte déjà l'U-BT Cluj-Napoca. Il y est remplacé par Marquis Wright (1,85 m, 25 ans) qui jouait à Denain en 2019-2020 (12,2 points à 41,8% de réussite aux tirs, 2,8 rebonds, 5,9 passes décisives, 2,8 balles perdues et 2,7 fautes provoquées pour 12,3 d'évaluation en 29 minutes) avant de cartonner avec Vytautas Prienu (17,5 points à 44,3%, 2,9 rebonds et 5,2 passes décisives en 29 minutes sur 20 matches) aux côtés du Français Tom Dibgeu en Lituanie cette saison. Il rejoint le leader invaincu du championnat roumain (12 victoires).