Michael Dixon (ex-Strasbourg) prend la direction de Cluj

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

Meneur de la SIG Strasbourg sur le début de la saison 2017-2018, avant d'être remplacé par Dee Bost, Michael Dixon (1,85 m, 30 ans) a connu diverses expériences professionnelles depuis. Après avoir évolué en Turquie, Israël, Italie, Egypte, Tchéquie et Géorgie sur ce début de saison (12 points et 2,3 passes décisives de moyenne en trois matches avec Tibeti), l'Américano-Géorgien vient de s'engager pour l'un des principaux clubs roumains, l'U-BT Cluj-Napoca. Là-bas, le natif du Missouri tentera de remporter le championnat roumain. Sa nouvelle équipe est invaincue après six rencontres.