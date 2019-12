Michael Dixon (ex-Strasbourg) retourne à Nymburk

À L'ÉTRANGER

Michael Dixon (1,85 m, 29 ans) vient de s'engager pour le club phare du championnat tchèque, celui de Nymburk. Un club qu'il connaît bien pour y avoir joué en 2015/16, remportant le 13e titre de champion national de l'histoire du club et évoluant par ailleurs en VTB League.

L'ancien meneur de la SIG Strasbourg (en première partie de saison 2017/18) peine à se stabiliser dans sa carrière professionnelle. L'Américano-Géorgien a joué en Turquie après son départ de la SIG avant de partager sa saison 2018/19 entre Israël et l'Italie. Sur ce début d'exercice, il évoluait cette fois en Egypte, avec l'Al Ittihad Alexandria

Nymburk est le leader invaincu du championnat tchèque (16 victoires en 16 matchs) et le deuxième du groupe C de la Ligue des Champions (7 victoires et 2 défaites). Dixon remplace un autre ancien du championnat de France, Ivan Almeida, qui a quitté le club en novembre.