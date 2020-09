Michael Fakuade passe de Champagne Basket au club polonais de King Szczecin

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : King Wilki Morskie Szczecin

Deux saisons et puis s'en va. Passé par Orléans et le Champagne Basket (anciennement CCRB), Michael Fakuade (2,01m, 31 ans) quitte la France et rejoint la Pologne en signant pour le King Wilki Morskie Szczecin.

Arrivé dans l'hexagone pour la saison 2020/21, Michael Fakuade a réalisé une saison solide avec Orléans (10,9 points à 48% de réussite aux tirs et 6,1 rebonds pour 13,7 d'évaluation en 24 minutes), remportant les playoffs d'accession pour sa découverte de la France et de la Pro B. Non conservé par l'OLB, il a par la suite découvert l'élite avec le Champagne Châlons-Reims Basket sur la saison écoulée. Plus en difficulté, il a tout de même apporté pas moins de 6,4 points et 4,1 rebonds pour 7,9 d'évaluation. Précemment passé par l'Allemagne et l'Espagne, ce fort défenseur n'a cessé de monter en puissance et devrait pouvoir se relancer en Polska Liga Koszykówki, la première division polonaise. À noter que cette dernière a déjà débuté et que le nouveau club de l'ancien pensionnaire de LNB reste sur deux victoires en deux rencontres.