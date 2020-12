Michael Young rejoint l'Ironi Nahariya

À L'ÉTRANGER

Ancien joueur de Cholet (en 2018-2019) et de Dijon (17 matches de Jeep ELITE et de la BCL en début de saison 2019-2020), Michael Young (2,03 m, 26 ans) reste en Israël. Après une demi-saison à l'Hapoel Galil Gilboa réussie (17,1 points à 52,9% de réussite aux tirs, 6,7 rebonds et 2 passes décisives en 33 minutes), il a signé à l'Ironi Nahariya qui a vécu un début de saison compliqué (5 défaites en 5 matchs). Il sera coéquipier de Dominic Waters (ex-Nanterre), Jaron Blossomgame ou encore Joe Alexander (ex-Le Portel).