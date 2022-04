Mike Tobey partant pour l'EuroBasket 2022 avec la Slovénie

Maillon essentiel du formidable parcours de la Slovénie lors des Jeux Olympiques 2021 (13,7 points à 61%, 10,5 rebonds et 2,5 passes décisives pour 21,3 d'évaluation), ayant développé une formidable relation de jeu avec le maestro Luka Doncic, Mike Tobey (2,13 m, 27 ans) sera encore de la partie à l'EuroBasket 2022. Dans une interview avec le Dallas News, l'intérieur de Valence a confirmé son intention de faire partie de l'aventure en Allemagne.

Talked to Mavs Twitter’s favorite center — Mike Tobey — yesterday…



Won’t give away all we chatted about ( @dallasnews next week), but I asked if he’s on board for EuroBasket this offseason: “Oh yeah, definitely.”



Another summer of Luka-Tobey PnRs coming up for Slovenia. pic.twitter.com/mGSQpxKNHT