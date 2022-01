Milan est venu à bout en prolongation de la Virtus Bologne de Mam' Jaiteh

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Virtus Segafredo Bologna

Le match était attendu de tous et il n'a pas déçu. Dans le choc de la Serie A, la première division italienne, qui opposait le leader milanais à son dauhphin de la Virtus Bologne, c'est l'Olimpia qui s'est affirmé. Mais la bataille n'a pas été facile. Milan s'est battu jusqu'en prolongation pour repartir victorieux de cette âpre rencontre. Même si dans les moments chauds du matchs, Milos Teodosic et Marco Bellinelli se sont illustrés de brillante manière pour revenir sur l'Olimpia, le Français Mam Jaiteh s'est lui aussi distingué. Auteur de 18 points et 10 rebonds en 25 minutes, le pivot originaire de Pantin en Seine-Saint-Denis a dominé la raquette en sortie de banc. Combinés aux 34 points en 32 minutes de la torche humaine Marco Bellinelli, les 18 points de Jaiteh ont largement permis à Bologne de pallier les carences des titulaires au scoring (42 points à eux cinq).

Malgré cette très belle performance de la part du Français, les Milanais, qui n'avaient plus joué depuis le 19 décembre 2021 à cause de trop nombreux cas de Covid-19, ont été plus collectifs pour remporter la victoire. Six joueurs ont dépassé la barre des 10 points dans l'équipe coachée par Ettore Messina. Jerian Grant aura été le meilleur marqueur pour Milan avec 20 unités mais aura aussi manqué deux lancers-francs en fin de match qui auront permis à Bellinelli d'inscrire le 3-points égalisateur. Avec ce succès, Milan creuse l'écart sur Bologne au classement : 12 victoires pour 1 défaite pour les premiers, 10 victoires et 3 défaites pour les seconds.