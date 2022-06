Milan prend l'avantage sur la Virtus Bologne dans les finales italiennes

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Olimpia Milano

Tous deux vainqueurs 3 manches à 0 lors des demi-finales des playoffs, la Virtus Bologne et l'Olimpia Milan ont pu profiter d'une semaine de repos avant d'attaquer la série la plus importante de la saison. Et c'est Milan qui a le mieux démarré dans ces finales en allant s'imposer 66-62 à Bologne.

Offensivement, les deux équipes ont eu beaucoup de mal à démarrer la rencontre et se sont quittés sur le score de 27-28 à la pause. La réussite offensive s'est ensuite débloquée au fil de la deuxième mi-temps, avec un troisième quart à l'avantage des visiteurs, qui menaient 50-40 à dix minutes du terme de la rencontre. Mais dans l'ambiance de la Segafredo Arena, Bologne ne s'est pas laissé faire et a recollé à -2 à 17 secondes du buzzer, sur un 3-points de Milos Teodosic (16 points à 4/10 aux tirs et 6 passes décisives). Les hommes de Sergio Scariolo se sont toutefois inclinés après avoir du envoyer l'adversaire sur la ligne des lancers-francs. A l'image de leur équipe, Isaïa Cordinier et Mouhammadou Jaiteh ont eu du mal offensivement et terminent respectivement la rencontre à 4 points à 1/4 aux tirs en 14 minutes, et 3 points à 1/4 aux tirs et 5 rebonds en 17 minutes. Le match 2 aura lieu ce vendredi, toujours à Bologne, à partir de 21 heures, et sera à suivre sur MCS Basket.