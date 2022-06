Milan s'impose face à Sassari et rejoint la Virtus Bologne en finale des playoffs italiens

Ce mercredi soir, l'Olimpia Milan s'est imposé 87-69 face au Dinamo Sassari dans le troisième match des demi-finales des playoffs italiens. Grâce à un collectif bien rodé, plusieurs joueurs se sont mis en valeur : Tomasso Baldasso a inscrit 17 points à 5/10 aux tirs, Sergio Rodriguez en a mis 12 points à 4/8 aux tirs avec 6 passes décisives et Luigi Datome a ajouté 11 points à 4/8 aux tirs. C'est donc sans trop de difficultés que les hommes d'Ettore Messina ont fait respecter la hiérarchie face à Sassari dans les demi-finales des playoffs italiens, en s'imposant 3 manches à 0, tout comme leur futur adversaire de la Virtus Bologne.

L'Olimpia Milan retourne donc en finale pour un remake de la saison 2020-2021, face à l'équipe de Sergio Scariolo. C'est un mauvais souvenir que les Milanais devront effacer, eux qui s'étaient inclinés 4 à 0. Le premier match de cette série débutera mercredi prochain, pour deux matchs à la Segafredo Arena de Bologne. Ces finales seront à suivre en France sur MCS Basket.

