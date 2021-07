Miranda Ayim sera porte-drapeau du Canada à la cérémonie d'ouverture des JO de Tokyo

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Olivier Martin

Après une année chargée en émotion, ponctuée par un titre de champion de France avec le Basket Landes, Miranda Ayim (1,90 m, 33 ans) a été nommée porte-drapeau du Canada à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Tokyo, qui aura lieu vendredi. Le Comité olympique canadien a dévoilé l'information ce lundi 19 juillet. L'intérieure du club de Mont-de-Marsan disputera ses troisièmes et derniers JO. Elle était déjà présente en 2012 à Londres et en 2016, à Rio de Janeiro. Avec la sélection canadienne, Ayim a déjà remporté les Jeux Panaméricains en 2015 et le championnat d'Amérique, la même année, et en 2017.

Il y aura DEUX porte-drapeaux d'#ÉquipeCanada à la Cérémonie d'ouverture de #Tokyo2020



• Miranda Ayim qui en sera à sa troisième participation olympique consécutive

• Nathan Hirayama co-capitaine de l'équipe masculine de rugby à 7



Détails https://t.co/H1eGh139SA pic.twitter.com/M6nCSQWxAh — Équipe Canada (@Equipe_Canada) July 19, 2021

Figure emblématique du BL depuis six ans, cet joueuse athlétique et polyvalente a annoncé qu'elle disputerait la dernière saison de sa carrière. Les dirigeants landais ont voulu saluer sa fidélité en retirant son maillot. Il sera accroché au plafond de la salle François-Mitterrand.