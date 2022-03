Miro Bilan et D'Angelo Harrison en Italie, Chris Dowe en Allemagne : les anciens de Prometey reprennent du service

Installé sur un territoire en guerre, le SC Prometey a du se retirer des compétitions, notamment de Ligue des Champions (BCL) dans laquelle le club ukranien faisait partie des outsiders après sa très bonne première partie de saison. Miro Bilan (2,13 m, 32 ans) a signé un contrat avec le Dinamo Sassari, club pour lequel il avait déjà évolué pendant deux saisons. Le pivot avait rejoint l'écurie ukrainienne à l'été 2021, après son aventure italienne, afin de continuer à jouer la BCL.

