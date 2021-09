Miro Bilan rejoint D.J. Stephens au BC Prometey en Ukraine

L'ancien pivot de Strasbourg (2017-2018) et l'ASVEL (2018-2019) Miro Bilan (2,13 m, 32 ans) continue son tour d'Europe. L'international croate, après deux saisons à Sassari en Italie (16,1 points à 57,7% de réussite aux tirs, 7,6 rebonds et 1,8 passe décisive en 28 minutes toutes compétitions confondues), vient de s'engager pour la formation ukrainienne du BC Prometey.

Là-bas, il retrouvera deux autres ex-pensionnaires de Jeep ELITE : le champion de Frace 2018 D.J. Stephens et l'ancien Portelais D'Angelo Harrison. De quoi former une équipe talentueuse à même d'être compétitive en Ligue des Champions (BCL), puisqu'ils se sont qualifiés pour le tour principal samedi dernier à Sofia. Dans la foulée de cette qualification, le BC Prometey vient a remporté la Supercoupe d'Ukraine. De quoi bien démarrer la saison...

Super Cup Champs… one down, more on the way pic.twitter.com/tSY66NHWBa