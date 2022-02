Mitteldeutscher recrute un ancien limougeaud

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : GPJ

Décevant à Limoges en 2017/18 (5,3 points à 26% et 2,4 passes décisives), A.J. English n'a brillé qu'en Pologne depuis son départ du CSP. Autrement, ses passages en Allemagne et en Grèce ont été corrects, sans plus. L'ancien limougeaud a l'occasion de changer le cours des choses. Brillant avec Radom en cette première partie de saison (18,3 points et 3,9 passes décisives), il vient de s'engager en Bundesliga : direction Mitteldeutscher, actuel 14e de Beko BBL, afin de remplacer Nikola Rebic, victime d'une fracture costale.