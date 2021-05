Moerman et Beaubois en finale des playoffs turcs avec l'Anadolu Efes

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Euroleague

C'est ce qui s'appelle un sweep ! L'Anadolu Efes s'est qualifié pour la finale des playoffs turcs en balayant 3-0 Beşiktaş. Ils ont successivement remporté leurs 3 matchs par un écart de +19, +18 et enfin +30 hier soir. Adrien Moerman (2,02 m, 32 ans) a d'ailleurs terminé le match avec 17 points, 7 rebonds et 3 interceptions en 25 minutes. Pendant que Rodrigue Beaubois jouait tout juste 7 minutes pour 7 points, 2 rebonds et 2 passes.

Le duo français, épaulé par Shane Larkin et Vasilije Micić, retrouve la finale du championnat, deux ans après. L'équipe d'Istanbul, leader de la saison régulière avec 28 victoires et 1 défaite, pourrait remporter son quinzième titre de champion de Turquie.