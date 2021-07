Mouhammadou Jaiteh, nouvelle cible d'un Partizan Belgrade en pleine renaissance

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Gaziantep Basketbol

Depuis le début de l'été, le Partizan Belgrade est le nouvel épicentre du marché des transferts européens. Le tremblement de terre a eu lieu le 20 juin avec l'annonce du retour du maître Zeljko Obradovic, et les répliques n'ont de cesse de se faire sentir depuis. Le club serbe a rapatrié Aleksa Avramovic, s'est offert Rodion Kurucs et a surtout dépouillé Milan, récent troisième de l'EuroLeague, en attirant le duo Kevin Punter - Zach LeDay. Parallèlement, beaucoup de noms gravitent autour du Pionir : Kostas Sloukas, Nemanja Bjelica, Bradley Wanamaker, Ekpe Udoh... Et vu que l'ancien pivot star du Fenerbahçe semble finalement plus enclin à rejoindre la Virtus Bologne, le Partizan aurait ouvert un nouveau dossier pour le poste 5 : celui de Mouhammadou Jaiteh (2,08 m, 26 ans).

Selon Eurohoops, aucune offre concrète n'aurait encore été transmise mais l'intérêt belgradois envers l'intérieur francilien serait "plus que solide". Une nouvelle preuve que l'ancien rookie de Boulogne-sur-Mer a changé de dimension cette année. Meilleur rebondeur du championnat turc, monstrueux tout au long de la saison avec Gaziantep (16,7 points à 64%, 10,8 rebonds et 2,1 passes décisives), l'international français (24 sélections) s'est offert une chance de retrouver les cimes continentales, côtoyées lorsqu'il avait 19 ans avec Nanterre, lui dont la carrière semblait battre de l'aile après des passages délicats à Strasbourg et Limoges. Mais nous l'avons déjà écrit, Mam' Jaiteh a pris la meilleure décision possible en s'éloignant des parquets français en 2018, transitant par Turin et Saratov avant de trouver refuge en BSL. Loin de l'étiquette qu'il s'était vu accoler en Jeep ÉLITE, le triple All-Star s'est construit une nouvelle réputation, celle d'un big man qui compte en Europe. Cela pourrait bien lui valoir une expérience inestimable auprès du meilleur coach européen de l'histoire, au sein d'un club mythique, que l'on peut déjà classer dans la case des grands favoris au sacre final en EuroCup en 2022.