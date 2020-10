Mouhammadou Jaiteh a encore frappé

Ce dimanche au Sinan Erdem Dame de Galatasaray, Mouhammadou Jaiteh (2,11 m, 25 ans) a mené les siens vers la victoire. Gaziantep, malgré les 61% de réussite des locaux à longue distance, s'est imposé 90 à 86.

De son côté, Mam' Jaiteh a battu son nombre de points marqués cette saison en inscrivant 27 points. En prenant également 6 rebonds, il porte son évaluation totale à 30. Avec 37 minutes passées sur le terrain, le pivot tricolore confirme son bon début de saison : avec cinq matchs joués, Mam’ Jaiteh compile en moyenne 18 points marqués et 10 rebonds pour 22 d’évaluation !

