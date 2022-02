Moustapha Fall devrait prolonger son contrat avec l'Olympiakos

À L'ÉTRANGER

L'aventure grècque va continuer pour Moustapha Fall (2,18 m, 29 ans). L'intérieur, passé récemment pas l'ASVEL (2020-2021), est sur le point de prolonger son contrat avec le club du Pirée, d'après Basketnews. Engagé à l'été 2021 pour un contrat initial de 2 saisons, l'international français devrait signer une prolongation jusqu'en 2025. Une extension de contrat qui semble méritée, tant le joueur formé à Villemomble puis Poitiers fait du bien au jeu des Grecs. Un contrat qui contiendrait la possibilité pour le medaillé d'argent des JO de Tokyo d'aller se tester chaqué été en NBA.

Moustapha Fall is close to signing a contract extension with Olympiacos, per sources. — Donatas Urbonas (@Urbodo) February 22, 2022

Actuels quatrièmes de l'EuroLeague, avec un très bon bilan de 14 victoires pour 9 défaites, l'Olympiakos Le Pirée se réaffirme comme un candidat potentiel au Final Four dans la plus grande compétition européenne. Moustapha Fall continue de marquer, et très efficacement, puisqu'en EuroLeague, il tourne à 8 points, 4,9 rebonds et 1 contre par rencontre, à 66,1% aux tirs à 2-points. Son impact va aussi au-delà de la statistique, puisque son plus/minus est le plus élevé de son équipe, avec un +16,1 par 100 possessions.

Moustapha Fall se développe comme une pièce majeure d'une équipe prétendante au titre en EuroLeague. Cette possible prolongation de contrat est une reconnaissance de ses efforts et progrès récents. Ce jeudi, les Grecs affrontent l'Olimpia Milan, dans un choc entre le troisième et le quatrième du classement de l'EuroLeague. L'occasion pour le club du Pirée de revenir proches de leurs adversaires, qui comptent 2 défaites de de moins que l'Olympiakos.