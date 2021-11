Murat Kozan change de club en Turquie, direction Petkimspor

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Gérard Héloïse

Murat Kozan a partagé sa carrière entre la France et la Turquie. Joueur de Saint-Vallier en 2019-2020 et Besançon en 2020-2021, l'intérieur jouait depuis le début de saison en deuxième division turque, au Manisa Buyuksehir Belediye (6,7 points à 55,6% de réussite aux tirs et 3,6 rebonds en 20 minutes). Il va retourner en première division en s'engager pour la lanterne rouge du championnat, Petkimspor (1 victoire, 7 défaites). Ce sera sa deuxième expérience en première division turque après avoir joué pour Balıkesir et l'USAK Sportif entre 2016 et 2018.